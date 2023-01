Ma première Mythologie - Remus et Romulus, les fils de la louve CP/CE1 - 6/7 ans

L'histoire légendaire des fondateurs de Rome. Les jumeaux Rémus et Romulus sont les fils d'un dieu et d'une prêtresse. Le roi, de peur qu'ils ne réclament un jour son trône, ordonne qu'ils soient jetés dans le fleuve. Mais les enfants sont sauvés et recueillis par une louve... "Ma première mythologie" , une série de vrais petits romans, adaptés aux élèves des classes de CP et de CE1, pour être fiers de lire ! Avec pour chaque titre : - Un épisode classique de la mythologie raconté en plusieurs chapitres pour pouvoir faire des pauses et faciliter la lecture. - Un quiz pour vérifier sa compréhension de l'histoire. - Un dossier documentaire pour connaître tous les secrets des mythes. - En bonus : l'histoire lue pas l'autrice accessible grâce à un QR-code à la fin du livre.