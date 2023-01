Je déteste mon boss (passionnément !)

Avoir son ennemi d'adolescence pour patron... quel enfer ! Lorsque Anaïs s'est retrouvée face à son nouvel employeur pour la première fois, elle a cru à une mauvaise blague. Comment expliquer, sinon, que le garçon qui lui a brisé le coeur au lycée se retrouve sous ses yeux des années plus tard ? Elle, qui vient d'être embauchée comme cuisinière dans une petite auberge loin de tout, n'imaginait pas un seul instant que le gérant pourrait être "son" Guillaume. Pourtant c'est bien lui et, avec ces cheveux noir de jais et son regard déstabilisant, cet idiot est encore plus irrésistible qu'avant... Bien que toujours aussi agaçant. Pourquoi persiste-t-il à nier le passé ? Il l'a humiliée, elle ne le lui a jamais pardonné. Autant le reconnaître ! D'autant qu'ils n'ont maintenant plus aucun moyen de s'éviter. Et il est hors de question qu'Anaïs se laisse de nouveau marcher sur les pieds ! Roman réédité