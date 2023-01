Les Plantagenêts et leur cour (1154-1216)

Richard l'invincible, l'ignoble prince Jean, la belle Aliénor... Au Moyen Age, des confins de l'Ecosse au royaume latin de Jérusalem, le nom des Plantagenêts résonne dans tout l'Occident. Comment les Plantagenêts, issus du modeste lignage des comtes d'Anjou, ont-ils atteint une telle renommée ? Sur plus d'un demi-siècle, jusqu'en 1216, leur " empire ", formé de territoires aussi divers qu'immenses, est au coeur des affrontements politiques, militaires et religieux de leur temps. Rois chevaliers, ils ont su cultiver les arts et les lettres, et leur cour jouit d'un rayonnement sans pareil. Leur construction politique transmanche reste cependant précaire : le jeu des alliances, les armes et l'argent ne l'empêchent pas d'entrer en crise. L'essentiel est cependant ailleurs : les Plantagenêts ont associé leur nom à un mode de gouvernance et à un style de cour qui feront date. Leur saga, qui a tant inspiré chroniqueurs et troubadours, fascine encore aujourd'hui.