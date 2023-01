Anglais CM2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Réviser le programme d'anglais de l'école primaire - Un cahier complet pour s'entraîner en anglais au CM2 - Toutes les leçons de grammaire - Tout le vocabulaire à connaître - Des dialogues et des chansons à écouter - Des exercices variés - Des mémos visuels pour tout retenir - Des pages "? Culture ? " et des jeux - Des ressources audio gratuites pour s'entraîner à la prononciation et à la compréhension - Tous les corrigés dans un cahier central détachable