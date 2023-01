Maths 4e - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour maîtriser tout le programme et progresser en maths - Réviser et s'entraîner - Tout le programme de 4e : Nombres et calculs / Gestion de données / Grandeurs et mesures / Géométrie / Algorithmique et programmation - Observer et retenir : toutes les règles et de nombreux exemples - S'entraîner : 300 exercices adaptés à chaque élève - Des astuces et des conseils pour tout maîtriser - Une partie "Vers le Brevet" - Les corrigés de tous les exercices à détacher au centre du cahier - Mémoriser efficacement avec les mémos visuels De nombreux schémas et cartes mentales sur les points clés du programme : expressions littérales ; nombres relatifs ; Pythagore ; se repérer ; statistiques ; transformations du plan - Aller plus loin avec des compléments numériques Des QCM interactifs accessibles gratuitement en ligne pour s'entraîner