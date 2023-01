Conjugaison CM2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Une démarche pas à pas pour maîtriser toute la conjugaison Un cahier pour revoir toute la conjugaison et mémoriser tous les temps au programme du CM2 : présent, imparfait, futur, passé composé, passé simple et plus-que-parfait. Une démarche conçue comme un parcours pour permettre à l'enfant de revoir lesnotions essentielles et de consolider ses acquis. - Une leçon claire - Un exercice d'application : l'enfant est guidé pas à pas pour comprendre toutes les étapes - De nombreux exercices pour s'entraîner - Une dictée finale avec les temps étudiés + Les tableaux de conjugaison avec tous les verbes et tous les temps à connaître + Des corrigés détachables + Des compléments numériques gratuits pour aller plus loin