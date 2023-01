Hülya a quitté Istanbul à 16 ans et s'est installée à Paris. Elle s'est inventé une vie ordinaire et a coupé tout lien avec sa mère, une actrice adulée, "trésor national" du cinéma turc. Le putsch raté de juillet 2016 l'oblige à se souvenir : d'une enfance passée sur les plateaux, de la diva flamboyante qu'était sa mère, de la disparition de son père, de cette Turquie qui n'est plus. Malgré les années passées, sa mère n'a pas changé. Elle prépare le dernier spectacle de sa vie : son enterrement somptueux au Théâtre de la ville d'Istanbul. Elle charge sa fille d'écrire un discours. Hülya hésite puis se décide ; elle écrira l'histoire de cette mère qui l'a si peu été. Elle cherchera la vérité. Un premier texte d'une force romanesque inouïe qui mêle l'histoire turque, une passion amoureuse bouleversante et un hommage à la fiction, au cinéma. Un roman envoûtant consacré à la nostalgie d'Istanbul et aux tourments de l'histoire turque des dernières décennies. Le Monde des Livres. Un roman très fort, bouleversant. Une perle. France Inter.