Dans "Elévation" , Ottessa Moshfegh brosse le portrait d'une jeune professeure aux habitudes révoltantes et, dans "Monsieur Wu" , celui d'un vieux voyeur esseulé qui prend son courage à deux mains pour aborder la femme nichée au creux de ses fantasmes. "Un meilleur endroit" met en scène une petite fille convaincue qu'elle vient d'un autre monde et qu'elle doit tuer la bonne personne pour pouvoir y retourner... Les héros des nouvelles subversives et implacables rassemblées dans Nostalgie d'un autre monde ont tous un point commun : ils ont pris un mauvais virage. Instables, pétris de défauts et d'incertitudes, ils expérimentent le désir, l'obsession, la solitude, l'amour et l'échec, tout en aspirant à se reconnecter au monde qui les entoure. L'écrivaine américaine confirme son talent d'observatrice de nos modes de vie contemporains, de la solitude et de la mélancolie qui en découlent. Lire. Une réflexion abrupte sur le vide de notre condition humaine. Les Echos. Nouvelles traduites de l'anglais (Etats-Unis) par Clément Baude.