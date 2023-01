Vendre avec les couleurs. Quand votre agilité comportementale booste vos techniques de vente

Ce qui fait la différence dans la relation commerciale, c'est VOUS ! Alors, comment (ré)agir lorsque votre client vous ressemble si peu ? Quelles clefs permettent de réussir une négociation et de s'ajuster à son interlocuteur dans les différentes étapes de la vente ? A la croisée des neurosciences, des postures comportementales et des techniques de vente, ce livre, véritable outil de progression personnelle, vous donne les méthodes et outils pour : - comprendre et valoriser votre propre style de vendeur ; - décoder vos interlocuteurs et créer un relationnel hors pair ; - renforcer les 7 étapes de la vente par une technique et une dynamique adaptées. Que vous soyez commercial en B to B ou B to C, conseiller, vendeur grands comptes, marketer ou manager de forces de vente, ce livre vous apporte une base méthodologique solide et une bonne dose d'oxygène pour prendre du plaisir dans votre métier. Les + de ce livre : Votre test de personnalité pour découvrir votre signature comportementale Un blog pour approfondir vos connaissances Des vidéos et des entraînements en ligne Un cahier couleur