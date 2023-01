Franchise et partenariat - 8e éd.. Développer ou intégrer un réseau d'enseignes

Les différentes formes du commerce organisé indépendant et associé ne cessent d'évoluer. Très opérationnel, cet ouvrage en dresse un panorama complet et, à l'aide de nombreux exemples, cas, conseils pratiques et grilles d'évaluation, donne toutes les clés nécessaires pour comprendre et maîtriser ces mutations : - Comment répondre aux besoins des têtes de réseau, entreprises et investisseurs souhaitant structurer et développer un réseau ? - Comment recruter et convaincre les bons candidats puis optimiser leur croissance ? - Comment répondre aux besoins des candidats à la franchise ou à d'autres formes d'affiliation, désireux de réussir leur intégration ? - Comment réenchanter une clientèle toujours plus versatile ? - Comment s'inscrire dans la logique du commerce 4. 0 et de la digitalisation globale ? La 5e édition de cet ouvrage de référence, qui comprend les dernières jurisprudences et les nouveaux enjeux, s'adresse : aux créateurs de réseaux, enseignes structurées, candidats à l'affiliation, investisseurs, avocats, experts-comptables et étudiants.