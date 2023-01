Frères humains qui après nous vivez.... Ballades et Testaments

Poète de contrastes et de transgressions, François Villon allie une mélancolie poignante au rire le plus insolent, comme pour mieux tenir à distance le spectre de la mort. Cette anthologie reproduit l'intégralité du Lais, le Testament abrégé et une sélection de ballades : autant de poèmes aux jeux et aux significations inépuisables. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte historique et littéraire- Genre de l'oeuvre- Pour mieux interpréter- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Explications linéaires guidées- Sujet de dissertation- Histoire des artsGROUPEMENT DE TEXTES- Etre poète derrière les barreauxCAHIER ICONOGRAPHIQUE.