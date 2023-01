Amoureuse mais hélas !

Dans le cybercafé, Roxane a du mal à cacher son trouble... Qui est donc ce beau jeune homme qui se montre si attentionné et serviable envers elle ? Face à lui - l'agent 007 en personne, elle en est convaincue : le même charme, la même élégance -, elle cherche ses mots sans parvenir à les trouver ; elle ne sait plus rien, pas même comment respirer. Dès lors, impossible pour l'adolescente de 15 ans, touchée en plein coeur par la flèche de Cupidon, de chasser le mystérieux inconnu de ses pensées. Heureusement, quelques jours plus tard, lorsqu'ils se croisent à nouveau, Larry - c'est son nom - décide d'aborder Roxane. Leur amour - immédiat - est intense et fusionnel. Mais les obstacles sont nombreux à se dresser sur leur chemin... à commencer par le père de Roxane. Face à toutes ces menaces, leur relation parviendra-t-elle à s'épanouir ? et l'amour à triompher ? Les époux Calaff ont uni leurs plumes pour décrire, avec beaucoup de justesse, la naissance d'une passion et son évolution à travers les sentiments et les déchirements de deux jeunes héros aussi attachants que sensibles.