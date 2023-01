Réussir son entrée en Master MEEF. QCM Français et Mathématiques

Si vous souhaitez vous préparer efficacement à l'entrée à l'INSPE, cet ouvrage est fait pour vous. Il vous permettra de vous préparer à l'exercice du QCM, de vérifier vos connaissances en français et en mathématiques, et constituera, de ce fait, une aide efficace à la préparation des deux épreuves d'admissibilité du CRPE. Vous trouverez dans ce livre : - 24 QCM de français. - 24 QCM de mathématiques. - Des corrigés détaillés. - Des encarts explicatifs. - Des bibliographies. Les auteurs enseignent depuis plusieurs années en INSPE où ils préparent les étudiants aux écrits du CRPE et forment les stagiaires lors des premières années d'enseignement. Noëlle Benhamou est Maître de Conférences Habilitée à Diriger des Recherches en littérature française à l'INSPE d'Amiens - Université de Picardie Jules Verne et membre du CERCLL/Roman et Romanesque (UR 4283). Marianne Fabre est Professeur certifié de Mathématiques à l'INSPE d'Amiens - Université de Picardie Jules Verne. Stéphane Fabre est Maître de Conférences en Mathématiques à l'INSPE d'Amiens - Université de Picardie Jules Verne et membre du CAREF (EA 4697). Béatrice Finet est Maître de Conférences en sciences de l'éducation (didactique du français et de la littérature) à l'INSPE d'Amiens - Université de Picardie Jules Verne et membre du CAREF (EA 4697).