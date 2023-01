Ce livre est à la fois à destination de débutants en comptabilité générale et d'étudiants plus chevronnés. En effet, il explique les différents aspects de la comptabilité générale en commençant par la base et va en approfondissant jusqu'à traiter des thèmes comme les subventions, l'amortissement dérogatoire, la réévaluation libre, l'abonnement des charges et des produits, les opérations en devises. Cet ouvrage est à la fois un manuel de cours et d'exercices avec leur correction détaillée juste après leur énoncé. Les exercices sont intégrés au sein des différents chapitres. Il s'adresse à des étudiants du supérieur en BTS, IUT, DCG, Licence et Master (AES, sciences économiques, droit, gestion, LEA), école de commerce.