Florissage

Et si les troisième et cinquième arts se rencontraient ? se mélangeaient ? se nourrissaient mutuellement ? Dans ce recueil, les vers côtoient peintures, collages, dessins et photographies, formant un nouveau langage. Les compositions mystérieuses et inspirées de Charles Drabo - et d'autres artistes - donnent la réplique aux poèmes d'Oceanne Ndong, embarquant le lecteur dans un intense voyage poético-philosophique. Avec une plume puissante et contemporaine, la poétesse tente de déterminer les contours de l'expression de la pensée et de son interprétation et, tel le Petit Poucet, sème, au fil des pages, des clés pour nous éclairer. Une oeuvre vivante, insolite et... inclassable !