L'oeuvre au rouge

Ville de Nivelles, Wallonie, Belgique, milieu des années 1950. Le jeune Jan van Nijvel décide d'explorer une toute dernière fois les ruines d'une chapelle sur le point d'être rasée. Secondé par son fidèle cousin, il emprunte un passage secret qui les mène à une crypte. Sur le mur du fond, gravé dans la pierre bleue caractéristique de la région, ils découvrent le carré Sator frappé d'une croix rouge à huit branches : la croix des Huit Béatitudes, bijou qu'arborait le grand maître du Temple et qui sert à décrypter l'alphabet templier. Et sous cette gravure... un coffre ! qu'ils ramènent chez Jan. Malgré leurs nombreux efforts, les adolescents ne parviennent pas à l'ouvrir : sa serrure à secret et les imposantes ferrures le rendent inviolable. Les années passent... et le coffre - oublié - prend la poussière dans le grenier. Jusqu'à ce que Jan, désormais adulte et marié, déménage en France. Le coffre refait alors surface... et avec lui, des hommes menaçants, prêts à tout pour mettre la main dessus. Pour défendre sa vie et celle de ses proches, Jan va devoir mener sa propre enquête : qui sont ces hommes ? et pourquoi attachent-ils tant d'importance à ce coffre ? Entre action, rebondissements et fausses pistes, Raymond Goemans signe un thriller haletant, à l'intrigue parfaitement ficelée, qui tient en haleine jusqu'à la dernière ligne et nous plonge au coeur de l'ordre militaire et religieux des Templiers... de ses rituels et ses secrets.