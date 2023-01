Gadget, mythe, leurre, utopie, la "comptabilité verte" ou "comptabilité environnementale" n'existe pas ! Les bénéfices distribuables ne sont pas impactés par les dégâts environnementaux causés par les dirigeants et actionnaires. En d'autres termes, les pollueurs disposent du droit à polluer... en toute impunité ; et le discours écologique - de façade - sert, en réalité, la cause des inquisiteurs néo-conservateurs au service d'un capitalisme sans foi ni loi. Mais cette situation n'est plus tenable... Changer de paradigme, c'est changer de modèle comptable en faisant supporter aux actionnaires le poids des crimes écologiques commis par leurs firmes ! Intégrer les externalités négatives : c'est l'enjeu d'une compatibilité verte !