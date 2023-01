La Croisée des chemins

Toujours rien dans la boîte aux lettres. Sept semaines... Sept semaines que Geneviève Courcel, une institutrice à la retraite, attend désespérément l'arrivée du pli qui, chaque mois depuis un an, fait sa joie : celui envoyé par l'association Madagascar Education Aid contenant une lettre de Miangaly, la fillette de 10 ans qu'elle parraine, ses fiches de résultats et ses devoirs. Geneviève a envisagé toutes les hypothèses qui pourraient justifier un tel retard - car elle ne veut croire qu'à un retard. Mais un jour, son téléphone sonne ; au bout du fil, le capitaine Larrivière du commissariat central de Reims. Geneviève est victime d'une escroquerie. L'association n'existe pas... pas plus que Miangaly. Derrière tout cela se cache un certain Nicolas Winkler, un jeune Français au casier judiciaire vierge, complètement perdu et en quête de repères. Geneviève, sous le choc et profondément trahie, décide de se porter partie civile. Le jour du procès, son chemin croise celui de Nicolas... et l'inattendu se produit. Dans ce roman - beau et tendre à la fois - à deux voix, Sylvain Bridou développe une intrigue d'une grande puissance émotionnelle autour du thème de la complexité des relations humaines et des liens ; ceux que l'on tisse et ceux que l'on distend.