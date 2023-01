Lovers Like Us. Like Us, T2

Enfermé dans un bus touristique avec Maximoff, l'homme qu'il aime, sans pouvoir le toucher, Farrow devra se battre pour garder leur relation secrète... et protéger la vie de Maximoff. Farrow Keene, vingt-sept ans, vit par ses actions, et ses actions crient qu'il est le meilleur dans tout ce qu'il fait. En tant que garde du corps et nouveau petit ami de Maximoff Hale, protéger le milliardaire têtu n'a jamais été aussi compliqué. Et il y a une règle à laquelle on ne peut déroger : Garder sa relation dissimulée au grand public. Farrow est convaincu qu'il n'y a pas meilleur que lui pour ce travail. Mais, à la suite d'un rebondissement dans la vie trépidante de Maximoff, ils se retrouvent coincés avec le reste de la Security Force Omega et leurs clients. Sur la route. Dans un bus touristique. Pendant quatre mois mouvementés. Frustration sexuelle, check. Drames durant le voyage, check. Amitiés étranges, check. Mais Farrow n'aurait pu prévoir la menace à haut risque qui vise Maximoff avant même que le bus démarre. Et il se rend compte que quelqu'un en veut à l'homme qu'il aime. Chaque jour, les sentiments de Maximoff et Farrow s'étoffent, et c'est ensemble qu'ils vaincront... ou perdront. La série Like Us est une saga avec une chronologie continue, qui suit une famille de riches célébrités et les personnes qui les protègent. Le premier tome, Damaged Like Us, doit être lu avant de lire Lovers Like Us. #MM #GardeDuCorps #Célébrité #AmourInterdit #Humour --- "Ce livre était TELLEMENT AMUSANT ! J'ai vraiment beaucoup ri et souri ! Il y avait beaucoup de moments doux et légers. Mais il n'y a pas que des moments de rigolade, il y a aussi des moments sérieux". - Christy (Goodreads) "Je ne me lasse pas de leur écriture, de leurs histoires ou de leurs personnages. [... ] Et j'ai hâte de lire le prochain livre". - Corina (Goodreads) "Je ne pensais pas que ce soit possible, mais à chaque fois que ces deux autrices sortent un livre, il est toujours meilleur que le précédent ! " - Lanie (Goodreads)