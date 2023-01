Infiltration sur les bancs de l'école. Les enquêtes de Lexi Carmichael, T5

Le pire cauchemar d'un geek : retourner au lycée. Retourner au lycée n'était pas vraiment le rêve de ma vie - la toute première fois, déjà, ça avait tourné au cauchemar. Alors pourquoi y remettre les pieds pour une mission secrète ? Parce que l'univers adore me faire des blagues. Je dois passer en mode 21 Jump Street pour arrêter les élèves qui piratent le système informatique et déclenchent des catastrophes. Ce nouveau boulot ne me réjouit guère, mais au moins, ça m'évite de me focaliser sur le fait que, ça y est, j'ai un petit ami. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais lui offrir pour Noël ! Mais tomber sur un groupe de hackeurs internationaux n'était pas vraiment au programme. Pourquoi s'intéressent-ils à un petit lycée de Washington D. C. ? Dans quoi me suis-je fourrée, au juste ? #Geek #Enquête #CozyMystery #Hackeur