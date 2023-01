Staline a bu la mer

1948. Joseph Staline lance son grand plan de transformation de la nature. Au crépuscule de son règne, le tyran n'a plus qu'un adversaire à sa mesure : la planète. Il veut la dominer par ses grands travaux. Miné par la maladie, enfermé dans ses forteresses, le petit père de peuples, 70 ans, redoute les complots. D'où vient le vent déchaîné qui le pourchasse ? Sous ses ordres, un jeune ingénieur fanatique reçoit l'ordre de vider une petite mer en plein désert d'Asie centrale. La grandeur de l'URSS a un prix, la folie meurtrière. Envoûtement chamanique, passion amoureuse, Leonid Borisov part pour un grand voyage. Entre fable et réalisme magique, c'est l'histoire d'un des plus grands désastres écologiques du XXe siècle : la disparition de la mer d'Aral.