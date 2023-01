Les Heures abolies

Dans un golfe étroit veillé par des montagnes jumelles et des forêts ogresses, un homme et une femme traversent côte à côte l'obscurité de l'hiver boréal. Deux solitudes, deux funambules qui marchent à gestes et pas comptés sur une ligne, entre sauvagerie et civilisation, monde animal et humain. Lou Darsan cartographie avec finesse nos désirs et nos failles, révélant brillamment les tensions qui nous parcourent. Voyage au coeur d'une nature sublime, mais aussi voyage introspectif aux échappées oniriques, qui sont comme autant de fenêtres ouvertes sur nos imaginaires, la lecture des Heures abolies nous fait l'effet d'une ample respiration salvatrice dans nos quotidiens balisés.