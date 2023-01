Les énigmes de Phileas

Un concept original : Une BD énigme qui allie aventures historiques, voyages temporels et résolution d'énigmes mystérieuses Depuis quelques temps, l'Histoire est capricieuse : elle se détraque mystérieusement ! Heureusement, le professeur Philéas, un éléphant venu du futur, est là pour la réparer. Mais seul, la tâche est compliquée... Alors, quand il tombe sur Zoé, Robin et Elsa au cours d'une mission, Philéas se dit qu'il a trouvé l'équipe parfaite pour l'épauler. C'est parti pour de grandes aventures à travers le temps ! De Gutenberg à Kheops, en passant par Ampère, résous les énigmes et aide Philéas et ses amis à sauver l'Histoire ! Pourquoi le père de l'imprimerie n'a pas fait sa grande découverte ? Pourquoi l'électricité a disparu ? Où est passée la Pyramide de Khéops ?