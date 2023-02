La Préhistoire en 100 questions

Pourquoi les espèces humaines ont-elles évolué ? Qui a inventé le feu ? Quand et comment Sapiens a-t-il conquis la Terre ? Pourquoi Néandertal a-t-il disparu ? Comment étaient organisées les sociétés préhistoriques ? Aurait-on pu rester à la Préhistoire ? Homo sapiens a émergé en Afrique il y a seulement 300 000 ans. Nous avons donc passé plus de 98 % de notre existence vivant de chasse, de pêche et de cueillette. Jean-Paul Demoule raconte l'épopée des espèces humaines successives, leurs migrations et leurs mélanges. Il décrit leurs inventions, leur alimentation, leurs vêtements, leurs croyances, leur sexualité, leurs organisations sociales et explique comment, avec l'arrivée de l'agriculture au néolithique, les humains inaugurèrent un nouveau mode de vie dont l'anthropocène n'est que l'une des nombreuses répercussions.