Mon absente plonge le spectateur au coeur d'un lieu clos, calme et profond, en marge de la vie qui court et oublie ce qui la fait courir. Une communaute ? d'endeuille ? s, famille et amis me ? lange ? s, se retrouve au chevet d'une femme qui n'est plus la`. Et les souvenirs affluent. Et les langues et les larmes se de ? lient. Un portrait diffracte ? se de ? tache du vide laisse ? . L'auteur et metteur en scène Pascal Rambert écrit spécialement pour les cinq actrices et cinq acteurs qu'il réunit ici sur scène. Mon absente est une pièce chorale, où des personnages sont rassemblés par la perte d'un être cher. Dans un espace plongé dans le noir, aux limites indistinctes, surgissent des corps, des mots. Dix personnes sont là pour s'adresser à l'absente. Quels liens existent, à la fois entre elles et avec cette absente ? Au travers de leurs souvenirs, des paroles échangées, de l'évocation de moments poignants ou infimes, une vie se recompose. Dans ce travail de mémoire, où jaillissent des contradictions, des interprétations et réécritures, se dessinent aussi les portraits des êtres en présence. Le souvenir est vivant et agissant, force de projection.