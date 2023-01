Deux jeunes femmes - Bruyère et Bonfils - poursuivies par la commissaire Jane MacLatchy et toute la police canadienne, s'enfuient dans les grands bois du Manitoba. Dans ce milieu hostile, elles vont multiplier les tentatives pour éviter de "clamser dans l'bois" . Au cours de sa fuite, absorbé par la forêt, ce duo de clowns va tenter de s'adapter et peut-être de trouver les moyens d'inventer son nouveau monde, loin des humains. Elles se retrouvent dans l'obligation, poussées au ban de la société, de redéfinir leur rapport au reste du monde, de fabriquer d'autres relations aux choses et aux êtres afin de s'inventer un devenir neuf. Entre rire-tragique et idiotie, comment explorer notre rapport au langage et aux utopies ; au dynamisme dans l'impuissance ?