Robin des bois. Pièce de théâtre pour enfants sur l’histoire des enclosures et de ceux qui leur résistent

Ecoutez la vieille légende de Robin, Marianne, frère Tuck, petit Jean, le vil shérif de Nottingham... et à travers elle, redécouvrez l'histoire vraie d'un peuple qui s'est battu contre les privilèges des puissants. Nous sommes en Angleterre, à la fin du xiiesiècle : en l'absence du roi Richard, le prince Jean veut s'emparer de toutes les richesses du royaume. Voilà qu'il clôture les forêts, pour les réserver aux chasses de ses amis ! Tous ceux qui avaient besoin de la forêt pour vivre sont persécutés. Dans les bois de Sherwood, la résistance s'organise... et des flèches commencent à siffler. Une comédie pour enfants aux allures de conte, mais qui soulève des questions étonnamment actuelles : que faire lorsque la loi est injuste ? Comment partager une ressource fragile ? Et au fond, ne faisons-nous pas partie de la forêt ?