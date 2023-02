Enseigner et former avec le jeu. Développer l'autonomie, la confiance et la créativité avec des pratiques pédagogies innovantes

Le jeu est utilisé en éducation depuis l'Antiquité et ses bienfaits en matière d'apprentissage sont largement reconnus. L'arrivée du numérique a considérablement renouvelé l'univers des jeux et, si les principes de base restent identiques, les possibilités d'utilisation en sont multipliées. Dans cet ouvrage, Eric Sanchez explore de nombreux types de jeu : escape games, jeux de simulation et de stratégie, jeux mathématiques et scientifiques, jeux de rôles et de programmation, etc. Il montre les usages éducatifs possibles et comment on peut enseigner et apprendre par le jeu. Mais tous les jeux ne se valent pas ; la validité de leurs contenus n'est pas toujours garantie et leur utilisation pédagogique requiert un véritable travail de mise en situation, d'animation et d'accompagnement. C'est pourquoi Eric Sanchez insiste sur l'importance du professeur ou du formateur, qui doit savoir tout à la fois : - introduire et orchestrer la partie en construisant un véritable "univers narratif" , - expliciter les rôles et décrire les enjeux, - organiser le temps du debriefing (réflexion et questionnement sur les stratégies et les acquis) - modifier, voire concevoir, s'il le souhaite, des jeux pédagogiques. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des résultats de recherche, des propositions pratiques et des outils pour réguler et évaluer son action. Afin que, par le jeu, l'enseignant puisse développer la motivation et et l'autonomie, donner le goût d'apprendre et faciliter les apprentissages.