Dans l'EHPAD... du tango. De la danse à la transmission

Comment se déroulent les ateliers tango en EHPAD ? Ces pages ouvrent la piste des instants vécus, offrent un outil de réflexion, racontent les souvenirs, ouvrent sur des propositions d'animations. Danser peut devenir un vrai défi quand on perd progressivement la maîtrise de son corps, de sa mémoire ou de ses ressentis. Il faut donc retrouver avant tout la notion de plaisir et de détente, créer un espace privilégié où chacun peut aller à son rythme. Le tango argentin c'est avant tout la marche, une marche accompagnée par la musique ; il est une danse à caractère social qui revêt une importance pour soi, pour l'autre, pour le groupe. Il se révèle être d'un apport précieux pour le bien-être et comme soutien à des pathologies spécifiques type Parkinson, Alzheimer, syndrome dépressif, suite de cardiologie... ou tout simplement en soutien pour un public en situation de perte d'autonomie. Le moment présent, suspendu et récréé à chaque instant dans une énergie enveloppante, dynamisante donne envie d'en Etre.