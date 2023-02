Malades en action, démocratie sanitaire en question. Une autre histoire de la participation

Les nouveaux référentiels d'évaluation de la qualité des établissements de santé, du social et du médico-social publiés par la Haute autorité de santé intègrent désormais la participation comme l'un des critères fondamentaux de la certification. Il s'agit d'apprécier la capacité des professionnels à favoriser l'expression des personnes en vue d'une co-construction des parcours de soins ou d'accompagnements. Ce critère implique une mobilisation des professionnels pour se former. Cet ouvrage pose un regard neuf sur les dispositifs de participation institutionnelle à l'heure où la crise sanitaire questionne le rapport des citoyens au système de santé. Il propose de nouvelles ressources et un outillage pour une réflexion sur la participation des malades et sur les politiques mises en oeuvre dans le système de santé actuel.