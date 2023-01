L'Impératrice du sel et de la fortune. Edition collector

Les archives des Collines-Chantantes "L'impératrice du Sel et de la Fortune appartient à tous ses sujets, or elle était romantique, terrible, éblouissante, et manifestait parfois ces trois qualités à la fois. Des dizaines de pièces de théâtre lui furent consacrées, et certaines étaient assez bonnes pour avoir une chance de subsister quelque temps, même après son départ. Les vieilles femmes portent leurs cheveux tressés en couronne à sa manière et, puisque le grenat était sa gemme préférée, il est partout dans la capitale. In-yo était la propriété d'Anh, mais Fortune-Prospère n'appartenait qu'à nous". Femme exilée dans un éternel été magique, l'impératrice du Sel et de la Fortune façonnera l'histoire selon sa volonté. Traduit de l'anglais par Mikael Cabon.