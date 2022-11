L'esprit, redoutable, sait composer avec les normes, ou peut parfois les subir cruellement, pour peu que les Monstres se soient invités et qu'il les ait laissés entrer. Il peut vite s'enfoncer alors dans d'insondables méandres, sauf à recourir, comme les Monuments s'y emploient, à la décompensation poétique, ou mieux encore à avoir su entrer en intimité avec une Elfe. Monstrueuse féérie est le premier volet de trois d'un conte insolite et fascinant tout entier parcouru d'un imaginaire de luttes sublimées visant à "se tenir debout face aux vivants" . La monstrueuse beauté de tout un univers halluciné nous hèle puissamment pour une fugue hypnotique, admirable. Avec ce récit, Laurent Pépin nous tend un miroir d'ombres fabuleuses, particulièrement attachantes, qui attestent de la fragilité de l'entendement et nous invitent à nous départir d'une Normalité trop souvent déployée tel un drapeau magistral, arrogant.