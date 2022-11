La malédiction d'Excalibur Tome 3

Loin de Camelot et de ses alliés, Guenièvre ne peut compter que sur elle-même. Mais qui est-elle vraiment ? C'est ici que tout finit... ou que tout commence... enfin. En voyageant vers le Nord en direction de la Reine Noire, Guenièvre tombe entre les mains de ses ennemis. Derrière elle se trouvent Lancelot, piégée de l'autre côté de la barrière magique créée pour protéger Camelot, et Arthur, qui a été emmené loin de son royaume à la poursuite de fausses promesses. Jurant de découvrir la vérité sur son passé avec ou sans l'aide de Merlin, Guenièvre s'associe à l'ensorceleuse Morgane et à Mordred, tout en faisant face aux sentiments déroutants et interdits qu'elle nourrit encore pour lui. Alors qu'elle fait une découverte terrifiante sur son identité, elle va devoir choisir entre défaire les erreurs du passé ou sauver Camelot, quitte à y laisser la vie...