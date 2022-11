Avalonia, l'étrange voyage. L'Histoire du film

L'histoire complète de la nouveauté Disney Avalonia, l'Etrange Voyage dans un album spécialement conçu pour les jeunes lecteurs ! - Un format de lecture et des textes adaptés aux jeunes lecteurs. - Une maquette dynamique avec des images issues du film. Dès 7 ans. L'histoire : Explorateur, Jaeger veut être le premier à passer de l'autre côté des montagnes d'Avalonia. Lors de son expédition, son fils Searcher, qui l'accompagne, découvre une nouvelle plante : le pando ! Des années plus tard, la plante tombe malade. Pour sauver leur cité, Searcher et sa famille plongent alors dans les entrailles de leur monde...