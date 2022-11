Autoportrait d'une danseuse

De l'Opéra de Paris à New York, de Georges Balanchine à Merce Cunningham, cet Autoportrait retrace la vie d'une danseuse, depuis ses années d'apprentissage jusqu'à son accomplissement artistique. Il est composé de onze épisodes indépendants, reliés par un récit, convergeant en un portrait unique. Avec ce premier titre de leur collection "Suites" , les Editions Rue Saint Ambroise inaugurent une nouvelle forme littéraire qui conjugue l'unité du roman et la variété du recueil. Ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, Florence Didier-Lambert vit et travaille à Paris.