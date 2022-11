L'Art de la guerre

Au Ve siècle av. J. -C. , Sun Zi proclame que "la guerre, c'est l'art de duper" . Depuis, son Art de la guerre, dont est tirée cette célèbre maxime, est devenu un incontournable de la tradition militaire et de la pensée stratégique contemporaine, en Asie comme en Occident. En treize articles, Sun Zi expose les tactiques qui, tout en excluant l'usage de la force brute, mènent pourtant à la victoire la plus honorable : celle qui s'obtient par la ruse, sans affrontement direct des armées. Politologue spécialiste de la Chine et de l'Asie, chercheuse en géopolitique, Valérie Niquet est la première à avoir traduit Sun Zi directement du chinois en français moderne. Sa traduction, publiée ici dans une édition commentée, s'accompagne d'une sélection d'estampes, de tableaux, de photographies, de kakemonos ou d'objets d'art décoratif. Une promenade poétique et sensible qui vient éclairer d'un jour nouveau les propos de Sun Zi.