Un parfum de chocolat. Sur les traces de Suchard à Neuchâtel

Lorsqu'un Neuchâtelois évoque la chocolaterie Suchard, un parfum de chocolat lui vient instantanément à l'esprit. Durant 164 ans, les senteurs cacaotées ont en effet embaumé le vallon de Serrières, à proximité immédiate de Neuchâtel. Ailleurs dans le monde, ce sont la couleur violette et la vache Milka que l'oeil associe à une tablette de chocolat au lait, les publicitaires du début du XXe siècle ayant réussi à fixer ladite marque au-delà de toute espérance. Et quels souvenirs associer aux saveurs acidulées des Sugus ou à la douceur du Suchard Express, des caramels aux fruits et une boisson chocolatée emblématiques de la production Suchard ? Ce petit guide est une invitation à (re)découvrir l'histoire de la célèbre chocolaterie neuchâteloise, douillettement assis dans un canapé, avant d'enfiler des chaussures confortables et de partir explorer le vallon de Serrières à Neuchâtel. Malgré d'incessants bouleversements, il reste de nombreuses traces matérielles à repérer dans le paysage : une source, des usines, l'emplacement d'un "plan incliné" , une "folie" patronale, une fontaine à encadrement mauresque, par exemple. Et comme il s'agit d'une histoire qui parle aux cinq sens, l'ouïe n'est pas en reste, le vacarme des usines s'étant effacé au profit du bruit de la rivière.