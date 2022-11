La bataille de l'Olympe

Un jeu de bataille en 32 cartes avec les illustrations décoiffantes de Jess Pauwels, riche en dieux et déesses, héros et monstres grecs pour découvrir ou retrouver l'univers de la collection "Mes p'tits mythes" . La bataille, un jeu incontournable Ce jeu de bataille reprend les règles classiques : les joueurs retournent en même temps la première carte de leur paquet et la posent au centre de la table. Celui qui a posé la carte la plus forte remporte les deux cartes. Les cartes sont numérotées de 1 (la plus faible) à 9 (la plus forte). Mais dans ce jeu, une surprise vient secouer les résultats : un héros perdra toujours contre un monstre sauf contre celui qu'il vainc réellement dans le mythe ! Cette indication est précisée sur les cartes pour apporter cette information aux petits. Une initiation ludique à la mythologie grecque De quoi Athéna est-elle la déesse ? Qu'elle est la particularité du Cyclope ? Grâce à ces cartes, les enfants découvriront en s'amusant quelques-uns des principaux personnages de la mythologie grecque et leur principal attribut.