Concours IRA (Instituts Régionaux d'Administration). Tout-en-un, externe, interne et 3e voie, 3e édition

Une méthode rigoureuse et un entraînement dans les conditions du jour J pour réussir les concours 2023 d'accès aux IRA. Ce livre propose une méthode et des entraînements pour réussir les épreuves écrites et orales des concours externe, interne et troisième voie d'accès aux IRA (instituts régionaux d'administration) : - la présentation des modalités d'inscription, des épreuves et de la formation afin de tout savoir sur votre concours ; - un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; - la méthode pas à pas des épreuves écrites et orales pour répondre aux attentes du jury ; - des annales corrigées récentes (session 2022 incluse) pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve ; - une simulation d'entretien pour être prêt pour l'oral avec les astuces du jury et des formateurs. OFFERT en ligne : fil d'actualité mois par mois