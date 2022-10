Jeu de l'oie. Découvre le monde

Qui sera le plus rapide à faire le tour du monde ? Attention, le voyage sera semé d'embûches, avec des quiz, des défis rigolos et des mimes pour découvrir différentes cultures. Danse le flamenco, rugit comme un lion, devine si le dragon est l'emblème de la Chine, et imite le haka pour impressionner tes adversaires ! Contenu : 1 plateau de jeu planisphère, 1 dé, 60 cartes quiz et défi, 4 jetons personnages. A partir de 5 ans.