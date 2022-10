La boîte permis de culture avec What's up world?

Tirez une carte, répondez à la question, accumulez des points et gagnez votre permis de culture ! Avec 240 cartes : des défis à relever, des vrai ou faux, des QCM, des questions, des jokers et des niveaux de difficulté. 7 catégories de questions - Art - Littérature et français - Animaux - Histoire et géographie - Sport - Science et technique - Défis