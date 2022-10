Soirée jeu de rôle - La chute de l'étoile mourante. 2 scénarios prêts à jouer en solo ou en équipe. 2 scénarios prêts à jouer en solo ou en équipe

Découvrez 2 aventures palpitantes pour des soirées jeu de rôle inoubliables ! Que vous soyez amateur ou débutant en jeu de rôle, cette boîte contient tout le nécessaire pour vous immerger dans un univers futuriste passionnant. Passez une soirée pleine de rebondissements entre amis ! Multi-joueurs Voyagez dans l'espace et embarquez à bord de l'Etoile mourante pour y résoudre tous ses mystères. Vous incarnez l'équipage chargé d'explorer une station abandonnée. Une fois à bord, une explosion détruit votre navette et vous plongez droit vers une géante gazeuse ! Saurez-vous venir à bout des intrigues de ce sinistre endroit ? Et surtout... Saurez-vous en réchapper indemnes ? Solo/Duo Sur une planète lointaine, au sein d'une colonie, vous partez à la recherche de Zenek, votre ami disparu de façon inquiétante. Explorez les souterrains de la ville, sur les traces des premiers colons, pour trouver la signification de l'énigmatique message de Zenek. Entre pègre locale, milice du consortium et autres rencontres improbables, arriverez-vous à le retrouver ? 1 à 6 joueurs Matériel -6 Personnages -15 cartes Rencontres -20 cartes Lieux -13 cartes Plans -25 cartes Objets -10 cartes Objectifs -5 cartes Santé -6 cartes Défis -5 cartes Aides -2 cartes Résolution -1 paravent -2 dès