Qui suis-je? NE

Scoops, défis et bonne humeur garantie avec Qui suis-je ? , un jeu facile et drôle pour des soirées animées entre amis ou en famille. Nouvelle édition Le principe est simple : 200 personnages, 400 questions, 2 étapes, 1 minute, de 2 à 12 joueurs. Le matériel : 200 fiches personnages, 1 livret de questions, des lunettes cyclope. ETAPE 1 Le Cyclope se voit attribuer des lunettes qui maintient une fiche au recto de laquelle figure le nom d'un personnage célèbre dont il devra découvrir l'identité - Karl Lagerfeld, Trump, Mbappé... Son équipe doit lui faire deviner son identité au moyen de mime, de dessin ou en répondant à ses questions par oui ou par non : le tout en 1 minute chrono... ETAPE2 Premier défi relevé, Bravo ! Maintenant le Cyclope doit répondre à une question sur le personnage qu'il incarne parmi celles proposées au dos de la fiche. Exemple : le personnage est la chanteuse Angèle, la question est : "Quel est le nom du premier album d'Angèle ? " si le Cyclope répond "Brol", il emporte des points supplémentaires. Les 200 fiches personnages sont réparties en 5 catégories : stars, sports, surprises, héros de fiction, art et histoire, il s'agit d'avoir bien répondu dans au moins chacune des catégories. En mêlant mimes, dessins et "oui/non", ce jeu offre de belles occasions de rire, mais aussi des occasions de rafraîchir ou d'enrichir ses connaissances sur des personnages historiques, des artistes ou des people.