Timescape Foxgame

Timescape, une collection d'escape game, qui vous fera vivre des expériences immersives hors du temps et de la réalité, comme celle, ici, de vous transporter dans une distopie manga et vous faire participer à une compétition de survie où tous les jeux sont... mortels Elèves du grand Henrish Zeist, professeur de physique quantique, vous avez été transportés dans le temps et l'espace, où la fiction s'invite suite à une expérience de téléportation ratée. Et comme si la catastrophe n'était pas suffisante, vous devez réparer sur le lieu de votre téléportation ce que vous avez provoqué pour pouvoir revenir, vous vous trouvez plongés dans une dystopie, où la société s'organise dans de terribles compétitions de survie aux couleur très enfantines, les" fox games", mais ne vous y trompez pas, ici tous les coups sont permis, la ruse est de rigueur et l'erreur est fatale. Vous entendez la voix du professeur Zeist : " Pour triompher des épreuves les plus exigeantes qui vous seront imposées, résolvez toutes les énigmes, ne cédez pas à la violence, ne vous précipitez pas vers les pièges, usez de réflexion, de stratégie et de sang-froid, il vous en faudra pour pouvoir revenir vers votre monde, nous vous attendons " dans cette boîte : 60 cartes et une mécanique de jeu très simple et inédite vous transporteront dans un univers manga sans merci. Vivez une expérience ludique, immersive et intense d'une heure environ seul ou entre amis ou le sang-froid sera votre meilleure arme jeu entre 1 et 6 A partir de 16 ans