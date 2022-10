Fort Boyard - Escape game en famille

Saurez-vous triompher des épreuves du Fort ? Vous êtes de nouveaux candidats venus au Fort pour affronter les épreuves du Père Fouras et récolter le plus de Boyards possible pour une association. Mais, une fois arrivés sur place, la porte se referme derrière vous dans un fracas tonitruant. C'est alors que vous apprenez que les tigres se sont échappés et déambulent actuellement dans le Fort. Tous les habitants sont réfugiés dans la Vigie, sans nouvelle de Félindra. Vous avez 60 minutes, et pas une de plus, pour la retrouver ! Cette escape box contient : 1 bande-son de soixantes minutes, 1 poster, 3 livrets et 135 cartes. Un escape game familial, à partir de 8 ans.