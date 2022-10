Puzzle Klin d'oeil

Un superbe puzzle grand format de 1 000 pièces pour réaliser une magnifique illustration inédite de l'agence de créateurs Klin d'oeil. Dans cette boîte : 1 000 pièces pour réaliser une illustration inédite grand format : 486 x 680 mm signée de l'agence de créateurs Klin d'oeil connue pour son espace original qui accueille la jeune création, entre art et artisanat , faisant la part belle au fait main et aux petites séries. klin d'oeil accueille chaque mois un artiste dans sa galerie et organise des ateliers Diy ; La pandémie a marqué un regain des puzzles, moments de concentration et de détente, conjugués ici à la gratification d'un résultat original, moderne, qui s'inscrit également dans la tendance des décors qu'on aime trouver. Les curatrices de Klin d'oeil ont signé cette oeuvre à leurs couleurs qui inaugure cette collection de puzzles originaux et qui traduit leur univers, clins d'oeil dans cette illustration aux artistes qu'elles accueillent, d'où son titre : l'atelier des créateurs.