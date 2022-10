Koh-Lanta - Escape game en famille - Nouvelle édition

Ferez-vous partie de l'île de la réunification ? Avec votre équipe, vous avez une heure pour construire un radeau et trouver comment quitter votre île au plus vite. Jaunes et Rouges s'affrontent à travers trois scénarios pour espérer faire partie de la tribu réunifiée. Mais, attention ! Vos îles respectives vous réservent bien des surprises ! Cohésion, esprit d'équipe, mémoire, réflexion... Il vous faudra faire preuve de sang-froid pour aller jusqu'au bout de cette aventure. Mais souvenez-vous qu'à la fin, il n'en restera qu'un ! Cette escape box contient : 1 bande-son de soixantes minutes, 1 poster, 3 livrets et 135 cartes. Un escape game familial, à partir de 8 ans.