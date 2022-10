Escape Game Junior - Aide les visiteurs à échapper aux dinosaures

Pendant votre visite, le système informatique a eu un bug. L'alarme s'est déclenchée et vos casques de réalité virtuelle se sont éteints. Lorsque vous les avez retirés, vous avez constaté que les dinosaures étaient vivants ! Tous les autres visiteurs se sont enfuis, et les portes automatiques se sont refermées. Vous êtes prisonniers du Jurassique Muséum avec ces terribles dinosaures affamés... Rendez-vous dans la salle informatique pour y trouver les clefs USB indispensables à la réussite de votre mission. Explorez ensuite toutes les salles du muséum et suivez les indications pour répondre aux énigmes et réinitialiser toutes les tablettes avec les clefs.