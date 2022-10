Okuribi. Renvoyer les morts

Fête des morts et jeux dangereux dans le Japon des traditions Au début, Ayumu a cru à des jeux innocents. Des moqueries, des mises au défi, des vols de babioles dans les magasins. D'autant que, pour lui, l'étranger venu de la grande ville, c'était un bon moyen de s'intégrer parmi ses nouveaux camarades dans ce petit lycée de province. Puis Ayumu a commencé à remarquer. Les humiliations, les punitions, les coups, tous dirigés vers le doux Minoru. Alors il s'est interrogé : que faire ? Intervenir ? Fermer les yeux ? Risquer de se mettre les autres à dos ? Attendre ? Et l'Okuribi est arrivé, la fête des Morts. Avec elle, tout a basculé... Traduit du japonais par Miyako Slocombe A propos de l'auteur Professeur, musicien dans un groupe de rock et auteur, Hiroki Takahashi s'est fait connaître avec la trilogie Yubi no hone, qui lui a valu deux prix littéraires et une reconnaissance critique immédiate. Okuribi est son premier roman publié en France. " D'une terrible efficacité avec un soupçon d'esthétisme bienvenu. Convaincant. " Le Monde des livres " Un roman captivant et intense sur la manipulation psychologique et ses dérives. " Librairie Dialogues