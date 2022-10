Je réussis à entrer en IFSI avec Parcoursup 2023. Intégrer un institut de formation en soins infirmiers

Tout pour optimiser vos chances d'entrer en IFSI et devenir infirmier avec la procédure Parcoursup ! Un livre complet pour : - Tout savoir sur les études infirmières et la profession - Contenu de la formation, évaluations - Missions, lieux d'exercice, carrière - Les 10 qualités de l'infirmier - Témoignages de professionnels - Quiz sur le métier et les études - Réussir son dossier Parcoursup et valoriser sa candidature pas à pas - Calendrier et étapes-clés : inscriptions, voeux, dossier - Conseils et stratégies pour élaborer le projet professionnel - Outils et exemples pour rédiger le projet de formation motivé, le CV et la lettre de motivation - Se remettre à niveau - Les connaissances indispensables en culture sanitaire et sociale (à jour des dernières recommandations sur le sujet), aptitudes mathématiques et logico-déductives, biologie et anglais mais aussi les compétences à acquérir en communication écrite et orale - Des tests, exercices et QCM corrigés pour s'auto-évaluer + OFFERT : - un guide d'accompagnement Parcoursup prêt à remplir - un QCM-bilan interactif pour vérifier ses connaissances